شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تقدم Galaxy A04e.. أبرز مواصفات الهاتف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy A04e، دون أن تقدم أي معلومات عن السعر وموعد التوافر بالأسواق.

يأتي الهاتف Galaxy A04e مع شاشة لمس LCD HD + PLS مقاس 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل مع مستشعر عمق 2 ميجابيكسل بجانبها، وأداة التقاط الصور الشخصية بدقة 5 ميجابيكسل.

يعمل هاتف سامسونج الجديد، بمعالج من النوع MediaTek Helio G35، ثماني الأنوية.

وتقدم سامسونج الهاتف الجديد بإصدارات مختلفة، 3 أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، و32/64/128 جيجابايت من التخزين الداخلي القابل للزيادة.

يأتي الهاتف Galaxy A04e ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، تبلغ أبعاد الهاتف 164.2 × 75.9 × 9.1 ملم، ويزن 188 جراما.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع One UI Core 4.1 في الأعلى، وهو الإصدار المجرد من جلد سامسونج للهواتف المنخفضة الجودة.

على الرغم من أن سامسونج لم تذكر صراحة، المادة المصنوع منها جسم الهاتف، إلا أنه على الأرجح مصنوع من البلاستيك، وفقا لموقع "gsmarena".

وتقدم شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها الجديدة بثلاثة الوان مختلفة.

مقارنةً بالهاتف A04، يحتوي A04e على كاميرا رئيسية منخفضة الدقة، ويبدأ أيضا بذاكرة RAM أقل ولا ترتفع أيضا.

ومقارنةً بالهاتف A04s، يحتوي A04e على شاشة ذات معدل تحديث أقل (60 هرتز مقابل 90 هرتز)، وكاميرا رئيسية منخفضة الدقة، وكاميرا واحدة أقل (لا يوجد تصوير ماكرو)، وربما مجموعة شرائح مختلفة (على الرغم من أن ذلك لم يتم تأكيده بعد).

بخلاف ما سبق، فهواتف سامسونج A04 وA04e وA04s جميعها متطابقة، وإن كان الهاتف الجديد أقل في التكلفة.