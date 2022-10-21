شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يهز إقليم الحسيمة المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، بإقليم الحسيمة.

وأوضح المعهد، في بيان، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الحسيمة، وقعت على الساعة الواحدة و45 دقيقة و57 ثانية بعد الزوال (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.384 درجة شمالا، وخط الطول 4.069 درجة غربا.