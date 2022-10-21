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اليمن: استهداف ميناء الضبة بطائرتين مسيرتين حوثيتين

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القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرتان مسيرتان تابعتان للحوثيين، اليوم الجمعة، ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا بحضرموت.

وذكرت مصادر يمنية، وفقًا لقناة (اليمن الفضائية)، أن هجومًا بطائرتين مسيرتين استهدف ميناء الضبة النفطي، شرق مدينة المكلا، بالتزامن مع قرب رسوّ باخرة لتحميل شحنة نفط خام من الميناء، مشيرين إلى سماع دوي انفجار عنيف بمدينة الشحر وبعض المناطق المجاورة.

ويأتي الهجوم عقب تهديدات عناصر الحوثي بمنع تصدير النفط من الميناء فور انتهاء الهدنة الأخيرة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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