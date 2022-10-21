شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: استهداف ميناء الضبة بطائرتين مسيرتين حوثيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرتان مسيرتان تابعتان للحوثيين، اليوم الجمعة، ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا بحضرموت.

وذكرت مصادر يمنية، وفقًا لقناة (اليمن الفضائية)، أن هجومًا بطائرتين مسيرتين استهدف ميناء الضبة النفطي، شرق مدينة المكلا، بالتزامن مع قرب رسوّ باخرة لتحميل شحنة نفط خام من الميناء، مشيرين إلى سماع دوي انفجار عنيف بمدينة الشحر وبعض المناطق المجاورة.

ويأتي الهجوم عقب تهديدات عناصر الحوثي بمنع تصدير النفط من الميناء فور انتهاء الهدنة الأخيرة.