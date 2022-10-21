شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: العمل بعد الخروج من القصر الرئاسى أفضل وسأكمل مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لبنان ميشال عون، "سأكمل مسيرتي بعد انتهاء ولايتي، حيث سيكون العمل بعدما أخرج من القصر أفضل"، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأضاف عون أمام وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن "الدولة تقوم على الأمن والقضاء أولاً، والطبقة السياسية التي حكمت منذ 32 سنة أوصلت لبنان الى ما هو عليه".

وأشار إلى أنه عندما تتساوى المرأة مع الرجل وفقاً للدستور ويصدر قانون واحد للأحوال الشخصية، تصبح الدولة تلقائياً هي المرجعية.