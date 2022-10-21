شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينشئ قضاء تجاريا متخصصا لتحقيق التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إن العراق أنشأ قضاء تجاريا متخصصا لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد؛ لتشجيع المستثمرين الأجانب للعمل في العراق ضمن بيئة تجارة صالحة.



وذكر المجلس -في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن وفدا قضائيا برئاسة زيدان شارك في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية المنعقد في العاصمة الأسترالية سدني، حيث أكد رئيس المجلس، أن القضاء العراقي اتبع منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة أخذت مساحات واسعة من التغطية الإعلامية الدولية.

وأوضح زيدان، أنه تم إنشاء قضاء تجاري متخصص لغرض تكريس مبدأ ذاتية القانون التجاري، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد؛ من أجل تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب للعمل في العراق، ضمن بيئة صالحة يطمئن فيها الطرف الأجنبي بوجود قضاء متخصص يعمل في حل المنازعات.



من ناحية أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد السوداني، أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي، يتضمن منح الفرصة لكل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات.



وأكد المكتب أن أمر اختيار المرشحين يُترك لشخص رئيس الوزراء المكلف بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة.



وفوّض الإطار التنسيقي، أمس الخميس، رئيس الوزراء العراقي، الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.