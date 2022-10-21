شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن القبض على ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن القبض على ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي.

وقال المتحدث في بيان اليوم الجمعة، إنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني لتعقب العناصر المطلوبة لدى الجهات الأمنية والتصدي للمخاطر الإرهابية، تمكنت الدوريات التابعة لفرق الأبحاث والتفتيش، من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص ينتمون إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام وعشرة أعوام.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم ضبط العناصر الثمانية في أماكن مختلفة بتونس، في منطقة بليماقس وماطر وبنزرت والتضامن وحفوز ومنزل تميم.