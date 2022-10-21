شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: اعتقال 10 إرهابيين ومتهمين في عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال 10 إرهابيين ومتهمين في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه في عمليات استباقية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في محافظات البصرة، نينوي، ميسان، كركوك، الأنبار؛ ما أسفر عن القبض على ثلاثة إرهابيين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في قضاء القائم والمجر الكبير والمشرح.

وأشارت إلى أنه تم القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية ليتم تسليمهم ميدانيا وأصوليا إلى جهات الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.