شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: الصومال على شفا أزمة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور مأمونور رحمن مالك، ممثل منظمة الصحة العالمية في العاصمة الصومالية مقديشيو من أن الصومال على شفا أزمة صحية غير مسبوقة وذلك إذا لم يتم التحرك الآن لمنع المجاعة.

وقال مالك - في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الجمعة، إن كل طفل وامرأة في الصومال يواجهون الجوع على نطاق لم تشهده البلاد منذ مجاعة 2011، مشيرا إلى أن خطر الموت جوعا يتفاقم بسبب الجفاف غير المسبوق والأثر المستمر لوباء كورونا والنظام الصحي الهش.

وأضاف مسئول منظمة الصحة إن 8ر1 مليون طفل - نصف أطفال البلاد - يواجهون سوء تغذية حاد، لافتا إلى أن نصف هؤلاء الأطفال قد يموتون إذا لم يوفر لهم العلاج السريع حيث سيحتاج الكثير منهم إلى عناية طبية عاجلة.

وتابع أن طفلا من بين كل عشرة أطفال في البلاد يزور المراكز الصحية مصابا بأمراض يمكن الوقاية منها إلى حد كبير مثل الحصبة وأمراض الإسهال والكوليرا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى المزيد من الأموال والمرونة للوصول إلى جميع المحتاجين، وإنها تسابق الزمن لمحاولة منع تفشي الكوليرا أو الحصبة، محذرا من أن الوفيات والأمراض تزدهر عندما يطول الجوع وأزمات الغذاء.