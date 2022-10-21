شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: أوبك بلس تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن مجموعة أوبك بلس تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة. وفق "العربية".

جاء هذا ردا على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس مؤخرا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.

وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك بلس وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.

يذكر أن مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.