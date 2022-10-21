عودة 38 طفلا روسيا إلى بلادهم من مناطق تخضع لسيطرة مسلحين فى سوريا

القاهرة - سامية سيد - أفاد مكتب ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، بوصول طائرة تقل 38 طفلا روسيا من سوريا إلى مطار تشكالوفسكي ليلة الجمعة.

وبحسب بيان مفوضية حقوق الطفل في روسيا، "بمساعدة ماريا لفوفا بيلوفا، عاد 38 طفلا روسيا إلى وطنهم من سوريا.. ووصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية مع أطفال روس إلى مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو ليلة 21 أكتوبر، ومن بينهم 15 فتاة و 23 صبيا تم نقل الأطفال من المطار إلى أحد المراكز الطبية الفيدرالية".

وأضاف البيان أنه بعد إجراء فحص كامل، سيتم تسليم الأطفال إلى أقاربهم، وسيساعد متخصصون في إعداد الوثائق اللازمة، وتقديم الدعم لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم.

وأشار البيان إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 1000 طلب في مكتب محقق شكاوى الأطفال، من الأقارب الذين انفصلوا عن أحفادهم وأبناء إخوتهم وأطفالهم الذين انتهى بهم المطاف في سوريا والعراق.