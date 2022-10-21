شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تسجل 51 إصابة جديدة بالكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 51 إصابة جديدة بالكوليرا في الساعات الـ48 الماضية، ليصل عدد الحالات المثبتة في البلاد إلى 220.

ووزعت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.

وأعلن سابقا وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، تسجيل 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد في البلاد 169 إصابة.

ويتزايد القلق في لبنان من انتشار أوسع لوباء الكوليرا إذا لم يتم تدارك الوضع.