شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Honor Play 40 Plus 5G.. سعر ومواصفات هاتف هونر "الرخيص" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة هونر، الخميس، منتجا جديدا في الصين هو الهاتف Play 40 Plus 5G.

يأتي الهاتف الجديد مع مجموعة شرائح Dimensity 700 وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل وبطارية ضخمة.

يحتوي Play 40 Plus على شاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 720 بيكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

تحتوي الشاشة على نتوء صغير على شكل قطرة ماء في الأعلى لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

لا تسمح تقنية اللوحة بأجهزة مسح بصمات الأصابع تحتها، مما يعني أن المستشعر على الجانب، فوق مفتاح التشغيل.

تقترن الكاميرا الرئيسية بمستشعر عمق 2 ميجابيكسل، بينما تحتوي كاميرا السيلفي على مستشعر 5 ميجابيكسل.

من حيث التصميم، قررت هونر اتباع حل الدائرة المزدوجة من سلسلة الأرقام ذات الحلقات المتداخلة ولكن فقط في الإصدارات الملونة، حيث يحصل المتغير الأسود على ظهر أبسط.

تبلغ سعة بطارية Play 40 Plus 6000 مللي أمبير، وهي الأكبر على الإطلاق في هاتف ذكي من هونر.

يصل الشحن إلى 22.5 وات، ما يضعه على قدم المساواة مع أجهزة النطاق المتوسط ​​من سلسلة X، مثل X7 وX8، أما واجهة المستخدم هي Magic UI 6.1، القائمة على نظام التشغيل Android 12.

يأتي الهاتف بثلاث مجموعات ذاكرة، اثنتان منها بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة التخزين إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ولا توجد فتحة لبطاقة microSD.

يحتوي الإصدار الأساسي نت هاتف هونر الجديد على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 128 جيجابايت.

يأتي Honor Play 40 Plus بأربعة ألوان، أرجواني، فضي، أزرق، وأسود.

أما الأسعار فهي 1199 يوان صيني (165 دولارا) لإصدار 6/128 جيجابايت، و1399 يوان (195 دولارا) لوحدة 8/128 جيجا بايت، و1.599 يوان (220 دولارا) لأعلى طراز 8/256 جيجابايت.