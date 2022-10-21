شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد لرئيسة حكومته ضرورة إيجاد حلول سريعة لقضايا البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، عددا من القضايا والملفات الداخلية .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الخميس أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد وسير العمل الحكومي، وعدة ملفات آخرى تتعلق بالتوازنات المالية للدولة.

وأكد قيس سعيد ضرورة إيجاد حلول سريعة لعدد من القضايا، التي زادت تعقيدا نتيجة التزامات تعهدت بها حكومات سابقة، وكانت تعلم جيدا أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ.