شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: تسجيل 51 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالى إلى 220 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في البلاد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 220 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد في الخامس من شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت الوزراة -في تقريرها اتساع نطاق انتشار الوباء في مناطق جديدة وصلت إلى منطقة برج البراجنة في منطقة بعبدا التابعة لمحافظة جبل لبنان، بعدما كان تمركز بؤر الإصابات في مناطق الشمال، حيث رصدت الوزارة الوباء في 29 بؤرة حتى الآن.

ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة اليوم ليظل العدد ثابتا عند 5 وفيات منذ ظهور الوباء في البلاد.