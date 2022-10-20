شكرا لقرائتكم خبر عن خيمة عزاء فى غزة للشهيد الفلسطينى عدى التميمى منفذ عملية شعفاط فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، مساء الخميس، خيمة عزاء للشهيد عدى التميمى ابن مدينة القدس، ونظمت وقفة تنديدا بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وذلك في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة.

شارك في خيمة العزاء المئات من المواطنين الفلسطينيين وممثلي القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والأهلية في غزة، وفاءً لدماء الشهيد التميمي وكل شهداء فلسطين، الذين ارتقوا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وعم الحداد مختلف مناطق قطاع غزة، تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية على روح الشهيد التميمي، واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مختلف المدن والقرى والمخيمات.

ونظمت حركة "فتح" في غزة وقفة مساندة للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، الذين يواجهون عربدة الاحتلال والمستوطنين.

وقال مفوض العلاقات الوطنية في الحركة في غزة عماد الأغا، في كلمة له خلال الوقفة الإسنادية التي أقيمت في ساحة الجندي المجهول، بمشاركة جماهيرية ومن مختلف القوى والفصائل، إن أبناء الشعب الفلسطيني متوحدون ضد اعتداءات الاحتلال المتواصلة في كل المدن الفلسطينية، ويصرون على مواجهة الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال.

ونعت "فتح" الشهيد الفلسطيني عدي التميمي، ودعت الجماهير للنفير العام تنديدا بجرائم الاحتلال في محافظات فلسطين كافة.

إلى ذلك، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص واعتقل فتى بعد الاعتداء عليه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية إلى المستشفى، من المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي للبيرة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلى اعتدت على فتى- لم تعرف هويته بعد- واعتقلته.

واندلعت المواجهات، عقب مسيرة جابت شوارع رام الله والبيرة، تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ، وآخرها استشهاد الشاب عدي التميمي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

وفور وصول المسيرة إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أمطرتها قوات الاحتلال بالعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعم محافظة رام الله والبيرة اليوم إضراب شامل، أسوة بباقي محافظات الضفة الغربية، حدادا على استشهاد التميمي.