شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القيادة اليمنى يوجه بالعمل على تأمين المخزون النفطى الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، اليوم /الخميس/، بالعمل على تأمين المخزون النفطى الاستراتيجي بما يكفل ضمان استقرار الإمدادات إلى الأسواق، وإدارة الأزمات الطارئة.