5 قتلى فى اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين بتشاد

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مستشفى "أونيون شاجوا" في تشاد جوزيف امبيل، إن خمسة أشخاص على الأقل مقتلوا بالرصاص في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لتمديد الفترة الانتقالية في عاصمة تشاد "أنجامينا".

أوردت قناة "فرانس إنفو تي" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد تمديد "المرحلة الانتقالية" في تشاد لمدة عامين، والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس (20 أكتوبر الجاري).