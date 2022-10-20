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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن طبيب الأسنان الروسي سيرغي كوفالتشوك، أن أسنان المرأة أثناء فترة الحمل أو بعد وضع الجنين مباشرة تصاب بأمراض وتتهشم أسنانها بسبب نقص الكالسيوم والفلور في جسمها.

لماذا تعاني النساء الحوامل من أمراض الأسنان؟.. باحثون يجيبون



ويقول كوفالتشوك، "عمليا تستخدم جميع العناصر المعدنية التي تدخل إلى جسم المرأة الحامل، في عملية نمو الجنين، ونتيجة لذلك يحصل نقص في لتركيز هذه المعادن في جسم المرأة الضرورية لصحتها".



ويشير الطبيب، إلى أن نقص هذه العناصر المعدنية الضرورية في جسم المرأة، سببه سوء التغذية أثناء فترة الحمل. لذلك يجب على النساء أن تتبع نظاما غذائيا صحيا يحتوي على جميع المواد المغذية الضرورية لصحة الأسنان.

ووفقا له، يمكن أن يسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي أمراض الأسنان أيضا. كما أن العوامل الوراثية تلعب دورا في الحفاظ على صحة الأسنان. فإذا عانت قريبات المرأة الحامل، من مشكلات في أسنانهن أثناء فترة الحمل، فالاحتمال كبير جدا بأنها ستعاني من نفس المشكلات أيضا.

وينصح الطبيب النساء من أجل تجنب أي مشكلات في الأسنان أثناء فترة الحمل، بضرورة مراجعة طبيب الأسنان قبل الحمل لمعالجتها.

سلط أحد خبراء الأسنان الضوء على خطأ شائع يرتكبه الجميع تقريبا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والذي لا يساعد في الحفاظ على صحة الفم.

يقول مستشار جمعية طب الأسنان الأمريكية والأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الدكتور إدموند هيوليت، إنه لا يجب شطف الفم بالماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وذلك لأن معجون الأسنان يحتوي على الفلورايد، وهو عنصر مهم يساعد على جعل المينا أكثر صلابة وأكثر مقاومة للأحماض التي تسبب تسوس الأسنان.

وحث الدكتور هيوليت الناس على التحقق من أن معجون الأسنان يحتوي على الفلورايد من أجل جني أفضل الفوائد، وفقا لتقارير CNET.

يضيف أستاذ الأسنان أن تأجيل الشطف يعني أنك تترك الفلورايد من معجون الأسنان في فمك لفترة أطول، مما يساهم في منح تأثير أفضل من الفلورايد وسيساهم في الحصول على مجموعة صحية من الناشر.

ينصح الدكتور هيوليت أيضا بالانتظار 15 دقيقة على الأقل بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة لشرب أي سوائل، ويقول الخبير: "لا داعي للقلق إذا كنت تفكر في المذاق القوي لمعجون الأسنان الذي يترك في فمك بسبب قلة الشطف، إذا كنت تتساءل الآن عما إذا كنت تغسل أسنانك بشكل خاطئ طوال حياتك، فلا داعي للذعر".

ويؤكد طبيب الأسنان أنه ما دمت تنظف بالفرشاة القياسية مرتين يوميا لمدة دقيقتين على الأقل، فإن الفلورايد سيبقى في فمك للمساعدة في حماية أسنانك، ويعتقد الدكتور هيوليت أن فكرة عدم الشطف هي مجرد خطوة إضافية لمساعدة الفلورايد على أن يكون أكثر فعالية.

ويضيف الدكتور هيوليت أن صحة الأسنان الخاصة بك ستلعب دورا مهما في الفعالية، ويقول: "إذا كنت لا تعاني من تسوس الأسنان عادة، فعليك الاستمرار في استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد".

قالت طبيبة الأسنان التجميلية ونجمة ربات البيوت الحقيقية في شيشاير الدكتورة هانا كينسيلا: "في حين أن الطعام والشراب الذي تأكله يمكن أن يلوث أسنانك، فإن الطريقة التي تنظف بها أسنانك بالفرشاة يمكن أن تحدث فرقا".

وأضافت: "بدلا من تفريش الأسنان بقوة بقبضة صلبة، والتي يمكن أن تكون استجابة طبيعية، حاول أن تمسك فرشاة أسنانك في النهاية واستخدم المقبض كما لو كنت تمسك بقلم.

كشف خبراء صحة المرأة العلامات الرئيسية التي تشير إلى التهاب المثانة، وكيفية التعامل مع هذا المرض المنتشر على نطاق واسع.

ويشير الأطباء، إلى أن نصف النساء يعرفن أعراض التهاب المثانة- ألم وتقلصات عند التبول وتكرر التبول، وعدم القدرة على العيش حياة اعتيادية. وللأسف تتكرر هذه الحالة لدى 60 بالمئة من النساء، لأن معظمهن يعالجن أنفسهن ذاتيا.

وتقول الدكتورة يكاتيرينا جومانوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، إن العلامات الرئيسية لالتهاب المثانة هي:-

الرغبة المستمرة بالتبول؛ الشعور بالحرقة؛ بول عكر؛ البول برائحة غريبة؛ دم في البول؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتضيف، غالبا ما تكون البكتيريا وخاصة بكتيريا الإشريكة القولونيةـ سببا في التهاب المثانة. ويساعد وصول العدوى إلى المثانة: التهابات الجهاز التنفسي الحادة؛ تعرض الجسم للبرد؛ العلاقة الحميمة؛ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية؛ ضعف منظومة المناعة؛ السمات الهيكلية.

ويجب أن يكون علاج التهاب المثانة متكاملا ويشمل تناول المضادات الحيوية، ومضادات التشنج ومسكنات الألم وكذلك أدوية مضادة للالتهابات وأدوية مدرة للبول. وبالطبع توجد حاليا أدوية لها جميع هذه الخصائص.