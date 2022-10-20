شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: مقتل وإصابة 3 عناصر أمنية جراء هجوم لـ "داعش" شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 3 جنود جراء هجوم إرهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر الأمني قوله "إن هجوما إرهابيا شنته عناصر داعش على القطعات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة ثلاثة جنود".. مشيرا إلى أن القوات الأمنية ردت على العناصر الإرهابية وأجبرتهم على الانسحاب.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم العثور على وكر لـ "داعش" بمنطقة الاشتباك في قضاء الطارمية.