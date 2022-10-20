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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادة ما تكون النتوءات والبقع البيضاء والبقع الصغيرة في الفم واللسان غير ضارة. ولكن، في بعض الأحيان، يمكن أن تقدم بعض الأدلة على ما يحدث بالفعل في صحة المرء عموما.

احذر.. خمسة أعراض تظهر على اللسان قد تكشف عن حالات صحية مقلقة كامنة

فيمكن أن تكون التغيرات في ألسنتنا مؤشرا على بعض الأمراض الفتاكة. لذلك، عندما تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة، ألق نظرة على لسانك، فهناك الكثير مما قد يخبرك به.



1. بقع بيضاء يمكن كشطها

يمكن أن تكون البقع البيضاء التي يمكن إزالتها بفرشاة الأسنان علامة على مرض القلاع الفموي، كما تقول الدكتورة راشيل وارد من مركز وودلاندز الطبي في ديدكوت.

وأضافت: "غالبا ما يكون هذا العارض مرتبطا بألم وطعم غير سار وصعوبة في الأكل والشرب. وعلى الرغم من أن مرض القلاع الفموي شائع ويمكن علاجه بسهولة، إلا أنه إذا أصبح مشكلة متكررة، فقد يشير إلى مشكلة صحية أساسية أخرى مثلا في جهاز المناعة".

2. بقع بيضاء على اللسان وداخل الفم لا يمكن كشطها

يُعرف وجود بقع بيضاء على اللسان، وتظهر في الغشاء المخاطي للفم، ولا يمكن كشطها، باسم الطلوان، أو الصُداف (Leukoplakia).

وأوضحت الدكتورة راشيل أن "هذا ناتج عن التعرض المزمن لمهيجات مثل التدخين".

وتضيف: "غالبا ما تكون حميدة ولكنها يمكن أن تكون ما قبل سرطانية ويجب أن يراها طبيب الأسنان أو الطبيب العام".

3. تقرحات الفم

وأوضحت الطبيبة العامة أن "القرحة في الفم واللسان شائعة، وعلى الرغم من أنها مؤلمة، فإنها تلتئم بشكل عام من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة".



وأضافت: "إذا كنت تعاني من قرحة غير قابلة للشفاء أو نتوء جديد على اللسان، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الفم، ويجب عليك زيارة الطبيب العام أو طبيب الأسنان على الفور".

4. اللسان الجغرافي

يحدث اللسان الجغرافي عندما تفقد أجزاء على سطح اللسان الحليمات (نتوءات مستديرة صغيرة) وتظهر على شكل بقع حمراء ملساء، غالبا ذات حواف مرتفعة قليلا.

وهذه الحالة الالتهابية تؤثر على سطح اللسان، بحيث يبدو مثل الخطوط العريضة لخريطة.

وتشرح الدكتورة راشيل: "إنها حالة شائعة وليست خطيرة ولكنها يمكن أن تسبب الألم إذا تناولت أطعمة معينة مثل الفواكه الحمضية أو الأطعمة الحارة. وأفضل طريقة للتعامل معها هو تجنب الأطعمة المهيجة".

5. اللسان المشعر

قالت الطبيبة العامة إن مصطلح "اللسان المشعر" يستخدم لوصف طبقة غير طبيعية على سطح اللسان. موضحة أنها حالة شائعة نسبيا ومؤقتة وغير ضارة.



ويحدث اللسان المشعر بسبب نقص التحفيز في الجزء العلوي من اللسان، ما يتسبب في زيادة البكتيريا أو نمو الخميرة في الفم.

وتتراكم هذه البكتيريا على الحليمات التي تقع على طول اللسان. وبدلا من أن تتساقط كما تفعل عادة، تبدأ الحليمات في الاستطالة. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنمو إلى 15 ضعف طولها الطبيعي، ما يعطي مظهرا يشبه الشعر.

وأضافت الدكتورة راشيل أن السبب الأكثر شيوعا لهذه الحالة هو سوء نظافة الفم أو التدخين.

من الإجهاد إلى النوع الخاطئ من معجون الأسنان، كشف أخصائي تقويم الأسنان الأسباب "الصادمة" للأسنان الحساسة وكيفية منع الألم.

وقال الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في مركز European leading orthodontics chain Impress: "أي شخص يعاني من حساسية الأسنان يعلم أنها ليست مزحة. سواء كنت تعاني من وخز قصير الأمد عند قضم الآيس كريم أو تعاني من مستويات لا تطاق من الألم عند تناول طعام وشراب عادي، فإن الأسنان الحساسة يمكن أن تجعل حياتك اليومية غير مريحة".

وشارك الخبير أكثر المسببات شيوعا لحساسية الأسنان وكذلك كيفية حمايتها. وقال الدكتور قاسم: "يمكن أن يختلف مستوى الألم بشكل كبير حسب شدة الحساسية. لكن المواد الأكثر شيوعا لزيادة الحساسية تشمل الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو الحلوة أو الحامضة أو التي تحتوي على كحول".

الأطعمة والمشروبات الحمضية أو الحلوة

قال الدكتور قاسم: "هناك عدة أمور تسبب حساسية للأسنان، والأكثر شيوعا هو تناول أو شرب الأطعمة الحمضية أو الحلوة جدا التي تسبب تآكل المينا. وإذا كنت تبدأ يومك بمشروب الماء الساخن والليمون، فاحذر، حيث يؤدي ارتفاع مستوى الحمض إلى تدهور مينا أسنانك، ما يؤدي إلى ظهور طبقة العاج الحساسة تحتها".



نوع خاطئ من معجون الأسنان

كشف قاسم أن بعض معاجين الأسنان قد تسبب الألم، قائلا: "معاجين الأسنان الكاشطة التي تهدف إلى تبييض أسنانك تسبب أيضا تآكل المينا. ويمكن أن تكون الحساسية من الآثار الجانبية المؤقتة أو طويلة المدى لمحاولة تبييض أسنانك، لذلك من الأفضل فحص المكونات قبل وضع أي شيء على أسنانك".

نقص الفيتامينات

بصرف النظر عن الأطعمة والمنتجات التي تدرجها في روتينك، فإن ما ينقصك قد يكون السبب أيضا في حساسية أسنانك.

وأوضح الخبير: "لقد ثبت أن نقص الفيتامينات المختلفة يسبب حساسية الأسنان. ويشمل هذا: الكالسيوم (المعروف بتقوية عظامنا) وفيتامين D (الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان) وفيتامين B12 (الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة)".

ضغط عصبي

التوتر ليس خبرا سارا لأي جانب من جوانب صحتك، ومن ذلك أسنانك. وقال الدكتور قاسم: "ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن التوتر قد يكون السبب الرئيسي لأسنانك الحساسة. وإذا كنت تعاني من الإجهاد المستمر وبدأت في صرير أسنانك، فلن تصبح أسنانك حساسة فحسب، بل قد تتسبب أيضا في مشاكل صحية أخرى من الصداع إلى اضطرابات السمع".

وهناك عوامل أخرى مثل الحمل وعلاجات الأسنان التي يمكن أن تترك أسنانك تتألم، ولذلك شارك قاسم بعض النصائح لما يجب فعله لمنع الأسنان الحساسة.

كيفية منع حساسية الأسنان

أشار قاسم: "بالنظر إلى أن السبب الأكثر شيوعا للأسنان الحساسة هو الانهيار التدريجي للطبقة الواقية من المينا، فهناك عدة طرق لمنع حدوث ذلك في المقام الأول".

وتتضمن نصائح الدكتور قاسم ما يلي:

- استخدم فرشاة أسنان مناسبة (يمكن لطبيب الأسنان أن يوصي بالفرشاة المناسبة لك)

- لا تضغط كثيرا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن ذلك سيؤدي إلى تآكل مفرط

- قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام للحفاظ على صحة الفم المثلى

- لا تستهلك الكثير من الأطعمة الحمضية أو الحلوة

- تجنب العلاجات المنزلية لتبييض الأسنان

- إذا كنت تطحن أسنانك، فاطلب النصيحة من طبيب أسنانك أو اشترِ واقي الفم لارتدائه أثناء نومك