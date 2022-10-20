شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشئون البيئة بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم الخميس، اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكان قد عقد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اجتماعه ال58 ، أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة، برئاسة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وشارك فى الاجتماع وفود الدول العربية الأعضاء بالمكتب وهي: السعودية (نائب الرئيس)، والعراق، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وتونس، والجزائر ؛ إلى جانب الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة التي مثلها الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة العربية.

​يأتي عقد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرارات الدورة السابقة حيث ستناقش العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية خاصة مع استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في شرم الشيخ، وسوف ينظر المجلس في دعم جهود "المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ" وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية، مع تقديره التام لكم الأعباء الملقاة.