شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يطلق اسم شيرين ابو عاقلة على الدورة الرابعة عشر من مؤتمره العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العام للصحفيين العرب في ختام مؤتمره العام الرابع عشر الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، إطلاق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على هذه الدورة اعترافا من الصحفيين والصحفيات العرب بالأدوار الكبيرة التي أدتها بمهنية وبشجاعة.