شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يبحث مع رئيس الوزراء المكلف الأوضاع العامة في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، مع رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، محمد شياع السوداني، الأوضاع العامة في البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي برئيس الوزراء؛ حيث قدم الأخير تهنئته للرئيس العراقي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهمته.



وناقش الجانبان - وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء أهمية توحيد الصف الوطني والعمل لتشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من أجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.



تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية ، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.



وانتخب مجلس النواب العراقي(الخميس 13 أكتوبر 2022) عبد اللطيف رشيد (مستقل) رئيسا للجمهورية ، بأغلبية 162 صوتا بينما حصل منافسه برهم صالح (الحزب الوطني الكردستاني ) على 99 صوتا في الجولة الثانية للتصويت، بعد انسحاب ريبير أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نافس في الجولة الأولى.. وكلف رشيد؛ محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.