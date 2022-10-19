شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يطلق "أكاديمة الإنسان للتلاقي والحوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون أطلق اليوم "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، موضحة أنه سبق وأن طرح فكرتها عون على الصعيدين اللبناني والدولي وتبنتها الأمم المتحدة من خلال قرار صادر عن جمعيتها العامة في سبتمبر عام 2019 بتأييد 165 دولة من أصل 167 دولة، بمعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.



وأكدت الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم أن الرئيس عون شدد خلال إطلاق "الاكاديمية" على "ان فكرتها جاءت إنطلاقا من التعددية التي تميز لبنان، والديانات التي يعرفها، ومذاهبها، مشيرا الى انه من خلال تعامله في لبنان والخارج تعرف على فئات كثيرة من البشر من انتماءات مختلفة، موضحا أنه لاحظ انهم جميعا لديهم نفس أمنيات العيش بسلام وانشاء صداقات مع الجميع.



وأشار رئيس الجمهورية الى أن العدد الكبير للدول التي صوتت على إنشاء هذا المشروع يؤشر الى الرغبة لدى الجميع في التقارب، مستعرضا تصاعد الأزمات في لبنان منذ أكتوبر عام 2019 وصولا الى اليوم على المستويات الإقتصادية والمالية والسياسية والصحية، مؤكدا أن كل هذه الأزمات أعاقت الانطلاقة المرتقبة "للأكاديمية"، وكاشفا ان الإرادة هي أن تكون "الاكاديمية" مساحة تلاقي بين أفراد من جنسيات وحضارات وديانات ممتعددة، من مختلف أنحاء العالم.