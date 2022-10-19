شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولتي هجرة غير شرعية وتنقذ 19 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بنابل والمنستير، من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية، وإنقاذ 19 مهاجرا.



وذكر المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الأمنية قامت بإنقاذ 10 أشخاص يحملون الجنسية التونسية من الغرق، بعدما تعرض مركبهم للعطل بسواحل صيادة بالمنستير.



وأضاف المتحدث أنه تم كذلك إنقاذ 9 أشخاص يحملون الجنسية التونسية بسواحل قليبية بنابل، أثناء اجتيازهم للحدود البحرية بشكل غير شرعي