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الولايات المتحدة تعلن تقديم منحتين للعراق بقيمة 10 ملايين دولار

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد إلينا رومانوسكي، الأربعاء، تقديم منحتين للعراق، الأولى بقيمة مليوني دولار، والثانية بقيمة ثمانية ملايين دولار.

وقالت رومانوسكي عبر "تويتر" إن المنحة الأولى "سيتم استثمارها من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة لدعم الأمن الغذائي للعراقيين"، أما المنحة الثانية فسيتم استثمارها من خلال الوكالة ذاتها "لتلبية الاحتياجات الغذائية الحرجة للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في المخيمات".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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