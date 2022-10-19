شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يطعنون مُتضامنة أجنبية بالسكين في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طعن مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، مُتضامنة أجنبية بسكين وهشموا قدمها بالعصا، في قرية "كيسان" شرق محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.



وقال مزارع وصاحب أرض فلسطيني يُدعى إبراهيم عبيات، إن المستوطنين اعتدوا على مجموعة من المواطنين والمتضامنين الأجانب الذين تطوعوا لمساعدته في قطف ثمار الزيتون.



وقال شهود على الواقعة إن المتضامنة الأجنبية طعنت بسكين في الظهر وتعرض قدمها للكسر نتيجة ضربها بالعصا.



وأظهر تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي المتضامنة وهي تنزف بغزارة.



وأضاف صاحب الأرض الفلسطيني أن المستوطنين اقتلعوا ما يزيد على 300 شتلة زيتون، وقاموا برش أشجار الزيتون بمبيدات كيماوية حارقة، مشيرا إلى أن مساحة الأرض تقدر بـ 90 دونمًا (الدونم يعادل ألف متر مربع).



وتتعرض قرية "كيسان"، وغيرها من القرى الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، لاعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين.



وينكل المُستوطنون بالمزارعين، ويسرقون معداتهم، ويمنعوهم من رعاية مواشيهم، ويستولون على مساحات واسعة من أراضيهم.