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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على الرغم من عدم وجود علاج للإكزيما - وهي حالة جلدية يمكن أن تزداد سوءا في أشهر الشتاء - إلا أن هناك طرقا لتخفيف أعراضها وتقليل الضرر الذي يلحق بالمناطق المصابة.

تعرف الأكزيما بأنها حالة جلدية التهابية شائعة إلى حد ما يمكن أن تبدأ في أي مرحلة من مراحل العمر، على الرغم من أنها أكثر شيوعا عند الأطفال. وسيعاني المصابون من نشوء بقع في الجلد شديدة الجفاف ومثيرة للحكة يمكن أن تنزف. ونظرا لأن الأكزيما يمكن أن تتفاقم بسبب الطقس البارد، فمن المفيد أن تضع في اعتبارك طرق العناية ببشرتك خلال فصل الشتاء.

كيف تقلّل ضرر الإكزيما هذا الشتاء؟!.. خبراء يوضحون

ووفقا لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، من أجل تشخيص ما يسمى بالأكزيما التأتبية، يجب أن تكون مصابا بحكة في الجلد في الأشهر الـ 12 الماضية.

ويجب أن يكون لديك أيضا ثلاثة أو أكثر مما يلي:

- جلد أحمر متهيج بشكل واضح في تجاعيد الجلد - مثل الجزء الداخلي من مرفقيك أو خلف ركبتيك في وقت الفحص.

- تاريخ من تهيج الجلد يحدث في نفس المناطق المذكورة أعلاه.



- بشرة جافة بشكل عام في آخر 12 شهرا.

- تاريخ من الإصابة بالربو أو حمى القش.

ولا يُعرف بالضبط ما الذي يسبب الإكزيما التأتبية، على الرغم من أنها تحدث عادة لدى الأشخاص ذوي الحساسية ويمكن أن تنتقل بين الأفراد في العائلات.

وغالبا ما تتطور إلى جانب حالات أخرى مثل حمى القش والربو.

وهناك عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمحاولة تقليل آثار الإكزيما التأتبية على بشرتك على النحو الذي اقترحته هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

تقول NHS: "غالبا ما تسبب الإكزيما حكة قد تستفزك لخدش المناطق المصابة من الجلد".

لكن الحك عادة ما يضر بالجلد، ويمكن أن يتسبب بحد ذاته في حدوث المزيد من الإكزيما. ويتكاثف الجلد في النهاية ويتحول إلى مناطق جلدية مصابة نتيجة للخدش المزمن. ويؤدي الخدش العميق أيضا إلى حدوث نزيف ويزيد من خطر إصابة بشرتك بالعدوى أو التندب".

ولمنع ذلك ينصح بما يلي:

- فرك بشرتك بلطف بأصابعك بدلا من حكها.

- استخدام القفازات المضادة للخدش على رضيع أو طفل لمنعه من حك جلده.

- الحفاظ على أظافرك قصيرة ونظيفة.

- الحفاظ على جلدك مغطى بالملابس الخفيفة.

كما أن العلاج باللفائف المبللة يساعد أيضا في السيطرة على الحكة.

ولتقليل آثار الأكزيما، توصي NHS أيضًا بما يلي:

- تجنب عوامل معروفة مثل الحرارة وبعض أنواع الصابون.

- توقف عن تناول أطعمة معينة بعد التحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت ناتجة عن حساسية تجاه أنواع الطعام.

- توقف عن تناول المرطبات والكريمات.

- توقف عن تناول الكورتيكوستيرويدات الموصوفة.

- توقف عن تناول مضادات الهيستامين.

- توقف عن وضع الضمادات.

- توقف عن العلاجات التكميلية مثل العلاجات العشبية.

إذا كنت من بين آلاف الأشخاص الذين يعانون حاليا من أجل الإنجاب، فإن استبدال نظامك الغذائي المعتاد بنظام للخصوبة يمكن أن يكون أحد التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي تعزز فرصك.

وبينما لا يمكنك ضمان الخصوبة، عندما يتعلق الأمر بكيفية الحمل، يمكنك اتخاذ خيارات نمط الحياة التي تمنحك أفضل فرصة. لكل من الرجال والنساء، ما تأكله يؤثر على احتمالية حدوث الحمل.

واشتهر باحثو هارفارد في عام 2007 بمصطلح حمية الخصوبة بعد أن لاحظوا وجود نمط بين الخيارات الغذائية التي تتخذها النساء وما إذا كن يحملن أم لا. ومنذ ذلك الحين، ازدهر الاهتمام البحثي في ​​مجال خصوبة الذكور والإناث، ما أدى إلى سيل من المعلومات التي يمكن أن تشعر في كثير من الأحيان بأنها ساحقة لأولئك الذين يحاولون الحمل.

وللمساعدة في جعل الأمور أسهل قليلا، فُحص البحث وحُلل العلم وراء نظام الخصوبة الغذائي حتى تشعر بالقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما تأكله - وما لا تأكله.

وفي كثير من الأحيان، تركز النصائح الغذائية على النساء فقط. لكن الأمر يتطلب اثنين. من الأهمية بمكان مراعاة الخيارات الغذائية لكلا الشريكين. وسنغطي ما يجب أن يأكله الرجال والنساء كجزء من نظام غذائي للخصوبة - وقد تفاجئك الاختلافات.

كيف يؤثر النظام الغذائي على الخصوبة؟

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، فإن العديد من العوامل تؤثر على الخصوبة، بما في ذلك مستويات التوتر والتمارين الرياضية والوراثة. وتلعب التغذية أيضا دورا مهما. ومن خلال تكييف نظامك الغذائي، يمكنك الشعور بمزيد من القوة وزيادة فرصك.

وتقول تيريزا جنتيل، اختصاصية تغذية مسجلة ومتحدثة رسمية باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "يرتبط النظام الغذائي الصحي بجودة أفضل للحيوانات المنوية. وعلى العكس من ذلك، فإن السمنة والنظام الغذائي عالي الدهون يؤثران على بنية الحيوانات المنوية وعددها. كما تؤثر السمنة سلبا على خصوبة المرأة".

وسجلت دراسة هارفارد المنشورة في مجلة أمراض النساء والتوليد حول النظام الغذائي للخصوبة صحة الوجبات الغذائية للمرأة. واكتشفوا وجود صلة قوية بين اتباع نظام غذائي صحي وتقليل مخاطر العقم.

وأكدت أبحاث أخرى نتائج مماثلة مع الرجال. وخلصت إحدى المراجعات، المنشورة في بحث فيتامين والتغذية، إلى أن الرجال الذين يتبعون أنظمة غذائية غير صحية كانوا أكثر عرضة لتقليل كمية ونوعية الحيوانات المنوية.

وإذا كنتِ تريدين أن تصبحي حاملا، فلا تزال أسس الأكل الصحي سارية. ولا تحتاجين إلى تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري إذا كنتي تأكلين جيدا بالفعل. وإذا كان هناك مجال للتحسين، فإن التغييرات الصغيرة تحدث فرقا.

ما هي الأطعمة المفيدة للخصوبة؟

إذا ما هو شكل نظام الخصوبة بالضبط؟. يمكن لنظام غذائي غني بالمواد الغذائية ومتوازن أن يحسن فرصك في الحمل.

- فاكهة وخضار

لا مفاجآت هنا. املأ طبقك بمجموعة متنوعة من الفاكهة والخضار لزيادة كمية المغذيات التي تتناولها.

- الدهون الصحية

غالبا ما يكون للدهون سمعة سيئة، لكن بعض الأنواع مفيدة ولها مكان في نظام غذائي صحي. السر؟ ركز على الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة. وتشمل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور.

وتقول جنتيل: "قد يكون للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية تأثير مفيد على نمو ونضج البويضات وتقليل خطر عدم التبويض".

ومع الرجال، يرتبط الاستهلاك الأكبر لدهون أوميغا 3 بجودة أفضل للحيوانات المنوية، وفقا لدراسة أجريت عام 2012 في Human Reproduction.