شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد استمرارها في دعم جهود إحلال السلام في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت المملكة السعودية التأكيد على استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض عددا من الملفات المحلية والدولية ومنها مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكى، وما تم خلاله من التأكيد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد في أوكرانيا.