شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان لبنان يجري تعديلات على قانون السرية المصرفية ويقر اتفاقية قرض البنك الدولي لتأمين القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية العامة التي عقدت مساء الثلاثاء، تعديلات على عدد من مواد قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع، وذلك بعدما رفض الرئيس اللبناني التوقيع عليه بصيغته السابقة ورده إلى مجلس النواب بمرسوم رسمي للمجلس النيابي.