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رئيس البرلمان العراقي يناقش خطوات استكمال حكومة بلاده مع السفيرة الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، الخطوات الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية .


وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي - في بيان - إن "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، حيث تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب العراقي وتلبِّي طموحاته".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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