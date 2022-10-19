شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقي يناقش خطوات استكمال حكومة بلاده مع السفيرة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، الخطوات الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية .



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي - في بيان - إن "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، حيث تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب العراقي وتلبِّي طموحاته".