شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مصرع 150 قيادى بتنظيم داعش خلال 2022 والحدود مع سوريا مؤمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقى، أن عصابات "داعش" الإرهابية فقدت القدرة على القيادة والسيطرة إثر مقتل 150 قياديا فيها خلال العام الجاري، مشيرة إلى إحكام قبضة القوات الأمنية على الحدود مع سوريا.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقى اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قيادة العمليات المشتركة تعمل مع كافة القيادات الأمنية في العراق لملاحقة ما تبقى من فلول "داعش" الإرهابية، مبينا أن التنظيم فقد القدرة على القيادة والسيطرة اثر سلسلة الضربات الجوية الموجهة لعناصره ومقتل أبرز قياداته.



وأضاف أن "سلاح الجو العراقي تمكن من قتل عدد كبير من قيادات داعش بالأشهر الماضية، فضلا عن إحكام غلق الحدود العراقية السورية والسيطرة عليها وتجهيزها بكاميرات وابراج لمنع التسلل"، مؤكدا أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل ومجهزة بإمكانيات عالية بخطي دفاع يتمثل الأول بحرس الحدود والثاني الجيش العراقي، بالإضافة إلى سبب ثان يتمثل بالتعاون مع قوات البيشمركة في مجال ملاحقة المتسللين وكل من يحاول عبور الحدود.



وأكد أن "هنالك سبباً ثالثاً يتمثل بالتنسيق العالي مع الجانب السوري من خلال الغرفة الأمنية الموجودة في وزارة الدفاع التي يتواجد فيها ضابط سوري، ورابعاً يتعلق بالتنسيق مع التحالف الدولي في ضبط الجزء الذي تسيطر عليه قوات قسد، وان المعلومات الاستخبارية والأمنية والجهود المبذولة أسهمت في تحييد حركة عصابات داعش الإرهابية".