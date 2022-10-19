شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها لموقف السعودية بشأن استقرار سوق النفط والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، أن مملكة البحرين تؤيد وتدعم موقف المملكة العربية السعودية في قرار (أوبك +) بمراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، وذلك باعتباره قرارًا فنياً بحتًا يستهدف تحقيق الانضباط في سوق النفط العالمي، ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.



وأوضحت رئيسة مجلس النواب البحريني - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم - وقوف مملكة البحرين بكامل مؤسساتها لمساندة وتعزيز جهود ومواقف وإجراءات المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل دعم استقرار وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، وبما يحقق مصالح جميع المنتجين والمستهلكين، ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية لكافة الدول وتحسين مستوى المعيشة لجميع الشعوب في المنطقة والعالم.



وشددت على ضرورة عدم الخروج عن الطبيعة التقنية والفنية لقرار (أوبك+)، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات التي تدفع باتجاه تسييس القرار وخروجه عن أهدافه الاقتصادية الخالصة، داعيةً إلى ضرورة انتهاج سياسة الحوار البناء وقبول تعدد المواقف والسياسات وتنوع وجهات النظر وبما يخدم مصالح جميع الشعوب في المجتمع الدولي.