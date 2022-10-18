شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهدف الوظيفي في السيرة الذاتية وخطوات إنشائه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد الهدف الوظيفي هو عنصر اختياري من السيرة الذاتية، التي تصف بإيجاز المهارات والخبرات والقدرات التي يتمتع بها الشخص، وعادةً ما يضيف مقدم الطلب الهدف الوظيفي في الجزء العلوي من السيرة الذاتية، أسفل بياناته ومعلومات الاتصال به مباشرةً، ويفضل في هذا الجزء من السيرة الذاتية أن يقتصر على جملتين أو ثلاث جمل على الأكثر، أو ما يعادل سطرين من النص.

ما هو الهدف المهني وكيفية إنشائه؟

عندما يقوم أصحاب الأعمال بمراجعة ملفات السيرة الذاتية للمتقدمين، فإنهم يقضون بضع ثوانٍ فقط في كل منها، وذلك بالطبع يعود للعدد الكبير من الطلبات المقدمة إليهم، ولذا فإن وضع الهدف من الوظيفة في أعلى الصفحة، يزيد من زيادة نسبة ملاحظة مسؤول التوظيف لهذا الجزء من ملف السيرة الذاتية، ومن هنا يجب أن تهتم بشكل كبير بالكلمات التي تكتبها في الهدف الوظيفي، وفي هذا الموضوع سنعرض بالتفصيل ما هو الهدف المهني، وكيف يمكنك إعداد هذا الجزء من ملف السيرة الذاتية بشكل متميز.

يجب أن تصمم هدفك المهني حسب الوظيفة التي تتقدم إليها، حيث تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في استخدام جزء من إعلان الوظيفة الذي تقوم بالتقديم عليه خلال إعداد جزء الهدف الوظيفي، وهذا بالطبع يعطي انطباع جيد لدى أصحاب الشركات، عن مدى تناسبك مع الوظيفة المحددة.

كيفية إنشاء هدف وظيفي؟

لكي تتمكن من إعداد هذا الجزء من السيرة الذاتية بشكل احترافي سنعرض إليك مجموعة من الخطوات والقواعد اللازمة في هذا الأمر.

1. اجعلها موجزة

حاول اقتصار هدفك على جملتين أو ثلاث جمل للتأكد من أن مدير التوظيف يمكنه قراءته بسرعة، ولكي تتمكن من اختصار هذا الجزء يمكنك إزالة الكلمات التي تشغل مساحة وتضيف القليل من القيمة، مثل "the" و"a" و"such as".

2. قم بالتركيز على متطلبات الوظيفة

لجذب انتباه مسؤول التوظيف بشكل سريع، تأكد من أن هدفك يرتبط به بشكل مباشر، حاول إضافة المهارات أو البرامج ذات الصلة بالوظيفة أو العمل الذي تقوم بالتقديم عليه.

3. قم بتضمين نقاط قوتك

يمكن أن يساعدك هدفك الوظيفي في التميز عن المرشحين الآخرين، وذلك من خلال تضمين نقاط قوتك الشخصية، كما يمكنك توضيح كيف يمكنك أداء الوظيفة بشكل أفضل من أي شخص آخر، على سبيل المثال قم بذكر بعض مهاراتك القيمة، مثل "التفكير النقدي" أو "حل المشكلات" أو "القدرة على العمل في فريق".

4. أذكر المهارات ذات الصلة بالوظيفة

إذا كان للوظيفة أي متطلبات تعليمية أو خبرة مطلوبة أو مهارات معينة، فإن إضافتها إلى جزء الهدف الوظيفي في سيرتك الذاتية يمكن أن يساعدك بشكل كبير في القبول في الوظيفة التي تقوم بالتقديم عليها.

5. اشرح القيمة الخاصة بك

يبحث أصحاب العمل عن مرشحين يمكنهم إضافة قيمة فريدة للشركة، ولذا قبل نهاية فقرة الهدف الوظيفي، قم بشرح كيف يمكنك المساهمة في العمل إذا قاموا بتعيينك، كما يمكنك توضيح مدى تفانيك في مهنتك أو خبرتك أو تطلعاتك في المسار الوظيفي لإظهار قيمتك.

نصائح لكتابة هدف وظيفي مميز

بعد أن عرفنا ما هو الهدف المهني وطريقة إعداده، دعنا نعرض مجموعة من النصائح التي تساعد على كتابة فقرة الهدف الوظيفي للسيرة الذاتية بشكل احترافي، وفيما يلي سنعرض أهم هذه النصائح: