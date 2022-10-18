شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: لا يمكن لمن ساهم فى تخريب البلاد أن يكون قادرا على إنقاذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إنه لا يمكن لمن ساهم فى تخريب لبنان أن يكون قادرًا على إنقاذه، مؤكدًا أن من وضع العراقيل فى وجه مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح لا يمكن الوثوق به فى مرحلة إعادة النهوض بالبلاد.