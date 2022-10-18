شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامى ترحب بإعلان استراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت منظمة التعاون الإسلامى بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والتزامها بحل الدولتين، معتبرة هذه الخطوة مهمة وتنسجم مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدعم الجهود الدولية لإحياء مسار السلام وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة

ودعت منظمة التعاون الإسلامى وفق بيانها اليوم الثلاثاء، جميع الدول التى اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل أن تتراجع عن مواقفها المخالفة للشرعية الدولية.

كانت أستراليا أعلنت اليوم الثلاثاء، إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذى اتخذته الحكومة السابقة.

وبعد ساعات من هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة العمالية بقيادة أنتونى ألبانيز، استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالى، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بينى وونج التراجع عن قرار حكومة سكوت موريسون المحافظة السابقة الذى اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقالت وونج إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت أن بلادها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، مؤكدة أنها لن تدعم أي مقاربة تبدد هذا الأفق السياسي.

وأكدت الوزيرة الأسترالية أن سفارة بلادها كانت دائما فى تل أبيب وستظل هناك.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في خروج عن الأعراف الأسترالية المتبعة تجاه الشرق الأوسط على مدى عقود.

وجاء قرار حكومة موريسون عقب اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

واقتفت دول أخرى أثر الولايات المتحدة وقررت نقل سفاراتها للقدس، لكن بعضها على غرار باراجواى وهندوراس تراجعت.