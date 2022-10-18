شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى ينتخب أمينى سر والمفوضين الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب مجلس النواب اللبنانى النائبين هادى أبو الحسن وآلان عون لمنصبى أمانة سر المجلس النيابى، فيما فاز النواب ميشال موسى وعبد الكريم كبارة وهاجوب بقرادونيان بمناصب المفوضين الثلاثة بهيئة مكتب المجلس لمدة عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بمقر المجلس بساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت؛ وذلك إعمالا لنص الدستور الذي يقتضي انتخاب أميني سر المجلس والمفوضين الثلاثة واللجان النيابية في كل دور انعقاد بالثلاثاء الأول بعد منتصف شهر أكتوبر من كل عام. فيما تقتضي الأعراف الدستورية تخصيص منصبي أمانة السر للنواب الممثلين للطائفتين الدرزية والمارونية فيما تخصص مقاعد عضوية هيئة المكتب الثلاث لممثلي الطوائف السنية والأرمنية والروم الكاثوليك.

وأجريت انتخابات لكل منصب على حدة، حيث فاز النائب هادي أبو الحسن "درزى" بمقعد أمانة السر المخصص للدروز بعد حصوله على أغلبية 85 صوتًا مقابل 30 صوتًا للنائب مارك ضو. فيما فاز النائب آلان عون بمقعد الطائفة المارونية في أمانة السر بالتزكية.

وفاز النائبان ميشال موسى "الروم الكاثوليك" وعبد الكريم كبارة "السنة" بالتزكية فيما فاز النائب هاجوب بقرادونيان بالمقعد الثالث المخصص للأرمن بأغلبية 85 صوتا بعد منافسة مع النائبة بولا يعقوبيان.