شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتسلم رسالة من بشار الأسد تؤكد ضرورة تعزيز علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح.

وسلّم السفير السوري – بحسب بيان الرئاسة السورية – رئيس جمهورية العراق رسالة خطّية من الرئيس السوري بشار الأسد حملت تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من نمو وتطور.

وأشارت الرسالة إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والوشائج الاخوية للشعبين الشقيقين، وضرورة تعزيزها في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره، عبّر رئيس جمهورية العراق عن شكره وامتنانه إلى الرئيس بشار الأسد على تهانيه، معربا عن رغبة العراق بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار.