شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إن الحكومة صامدة فى خياراتها للنهوض من الأزمات الحادة التى تعصف بلبنان، معربًا عن أمله فى أن تحمل الأيام القادمة بوادر أمل للبنانيين بالخروج من الأزمات الخانقة التى يمرون بها والانطلاق في عملية النهوض.

جاء ذلك على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى فى لبنان (2020 - 2030) اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء التنمية الإدارية السفيرة نجلاء الرياشي، والأشغال والنقل على حمية، والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والإعلام زياد المكاري، والداخلية بسام المولوي، والمالية يوسف الخليل.

وأضاف ميقاتي - في كلمته - أن الحكومة لم تحد منذ توليها المسئولية عن أهدافها في اتخاذ الخطوات المؤدية إلى إرساء أسس الإصلاح المستدام في الدولة معتمدين رؤيا استراتيجية شاملة وبرامج ومشاريع محددة الأهداف لدعم الإدارة العامة في تأدية دورها.

وأوضح أن مبادرة التحول الرقمي احتلت اولويات الحكومة لأنها تشكل حجر زاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطا وثيقا بخطة الإصلاح والتعافي، مشيرا إلى أنها تتكامل مع استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقها بشكل منهجي وتدريجي.

ودعا وزارة التنمية الإدارية إلى التركيز خلال مرحلة التطبيق على الإصلاح في كل ما يتعلق بالتمويل والأولويات التي تحددها الحكومة، وترشيد الإنفاق في عملية التحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة مراعاة السيادة الوطنية وإتباع أعلى معايير التصميم الآمن لكل مشروع يتناول البيانات الشخصية والحساسة وفقا للأصول والآليات التي نص عليها القانون.