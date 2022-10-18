شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل العشرات من ميليشيا الشباب بالقرب من حدود هيران وشبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الجيش الصومالى مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم الثلاثاء، في عملية عسكرية بالقرب من حدود محافظتي هيران وشبيلى الوسطى.

وذكر الجيش في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش نفذ العملية العسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة "حلفولي"، حيث تمكن الجيش من قطع الطريق على عناصر الميليشيات أثناء مرورها وقتل العشرات منهم وأحرق السيارات التي كانوا يستقلونها.