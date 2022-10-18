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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور كيريل بروشايف، أخصائي أمراض الشيخوخة، أن حمية البحر الأبيض المتوسط والنشاط البدني يبطئان عملية الشيخوخة.

كيف يمكن إبطاء سرعة الشيخوخة؟ عالم روسي يوضح



ويقول العالم الروسي، في حديث لموقع URA.RU: "ظهر في ترسانتنا حاليا عاملين غير دوائيين. هما نظام غذائي معين ونمط محدد من الحركة".

ويشير الأخصائي، إلى أنه في أثناء الحركة، تنتج في الجسم مادة تسمح بتجنب العديد من أمراض الأوعية الدموية.

ويقول: "تحت تأثير عدد من العوامل، ينتج الجسم الهرمون الغازي - أكسيد النتروجين، الذي يساعد على توسع الأوعية الدموية وتخفيض مستوى ضغط الدم، ويعزز مقاومة جدار الأوعية الدموية لعملية تصلب الشرايين ".

ويضيف، كما أن أن النظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية أيضا. لذلك توصي منظمة الصحة العالمية، باتباع نظام غذائي متوسطي.

وضع البروفيسور مراد خاكان تريكيجي، أخصائي العلاج بالنباتات، قائمة بالمواد الغذائية التي يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي لكل شخص، لأنها تبطئ الشيخوخة.

و وفقا له، يتصدر هذه القائمة الجوز وبذور الكتان، لأنها تحسن الذاكرة لاحتوائها على نسبة عالية من أوميغا-3 وكذلك فيتامين В6 الذي يحمي من الاضطرابات المعرفية. كما تلعب هذه المواد دورا مهما في صحة القلب والأوعية الدموية وامداد الدماغ بالدم.

ويضيف، البندق والفول السوداني وبذور اليقطين واللوز، تحتوي على نسبة عالية من الزنك، الذي يساعد الجسم في مكافحة مختلف أنواع العدوى. كما أن الكركم يدعم منظومة المناعة ويحتوي على مضادات أكسدة قوية. ويساعد على إنقاص الوزن ويحمي من عواقب مرض السكري.

ويشير البروفيسور التركي، إلى أن المريمية (القصعين) وإكليل الجبل يحسنان الذاكرة، بالإضافة إلى خصائصهما المضادة للشيخوخة. لذلك ينصح بتناول كوبين من شاي المريمية في اليوم، لأنه يساعد على منع الإصابة بمرض الزهايمر.

ويضيف: ويساعد الجينسنغ على تخفيف التوتر. وهو مهدئ جيد للجهاز العصبي. كما ينظم ضغط الدم ومستوى السكر والمزاج.

والكالسيوم- عنصر مهم للجسم. فبالإضافة إلى ضرورته للهيكل العظمي، هو يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. ويوجد الكالسيوم في منتجات الألبان وأعلى نسبة له توجد في الأجبان،. كما يوجد في البندق والفستق والفواكه المجففة والبقوليات.

ويضيف، كما يجب ألا ننسى المنتجات الحيوانية، حيث ليس للإنسان مصدر آخر للحصول على فيتامين В12 الذي يعزز منظومة المناعة ويساعد على تجديد خلايا الجسم وتحسين الذاكرة ويمنع آلام الأعصاب والعديد من الأمراض، سوى تناول اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحليب.

ويشير البروفيسور، إلى أن الجلد والعظام أول من يكشف عمر الإنسان. لذلك من أجل شيخوخة صحية، يجب تناول المواد الغذائية الغنية بالكولاجين مثل الكرشة وكذلك حساء السمك وغيرها.

ويضيف، كما أن المغنيسيوم ضروري لصحة الجسم. ولكن لا ينصح بأخذه على شكل أقراص. لأنه موجود في الحمص والبروكولي والسبانخ والشوكولاتة الداكنة.

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الأسماك البحرية تحتوي على أوميغا-3 أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي.



ويشير الخبير في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن الأسماك البحرية تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية.

ويقول، "يمكننا أن نجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح. وأول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميغا 3، الموجود في الأسماك البحرية. كما يمكن استخدام أحماض أوميغا 3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتانو تناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي".

ويشير الخبير، إلى أن أحماض أوميغا-6 الموجودة في زيت عباد الشمس والذرة والحلويات، تستخدم بكثرة في النظام الغذائي اليومي. ولكن استخدام هذه المنتجات بكثرة يزيد من مستوى القلق.

ويقول، "إذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للتوتر، فمن الأفضل لنا أن نستبدل زيت عباد الشمس على الأقل في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند".