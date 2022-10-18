شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى سوريا يحذر من تدهور أوضاع السوريين فى كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون من تدهور أوضاع السوريين فى كل مكان، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 15 مليون شخص فى حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ مارس 2020، مازال الكثير من المدنيين يُقتلون.