شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" السعودية: منصة "نسك" تواصل تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن منصة "نسك" الإلكترونية تواصل تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من كل أرجاء العالم للمملكة، وذلك لأداء الفرائض سواء كانت الحج أو العمرة.

وذكرت قناة (السعودية) الإخبارية أن المنصة تقدم خدمات متميزة سواء كانت الحجز ببرامج العمرة والزيارة وإصدار التأشيرات وغيرها، وحرصت المملكة على أن تعلن شروط التسجيل في "نسك" بالإضافة إلى ألية التسجيل لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين منها والراغبين في أداء الشعائر الدينية.

وكانت وزارة الحج والعمرة التابعة للملكة العربية السعودية قد أطلقت رابط منصة "نسك" الإلكترونية لحجز برامج العمرة إلكترونيا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين في الحج أو العمرة.