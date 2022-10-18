شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات تونسية ألمانية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مساء الاثنين، مع وفد من البرلمانيين الألمان عن مقاطعة "بافاريا"، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سمير ماجول وعدد من المسئولين بالاتحاد، مع وفد من البرلمانيين الألمان من مقاطعة "بافاريا" ترأسته دوريس دويوشير رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجيل.

وتناول الاجتماع الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس، والجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الوضع العالمي على الاقتصاد التونسي، وتحسين مناخ الأعمال، ودفع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والحرص على توفير مقومات العمل اللائق، وإقامة علاقات بناءة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحفظ حالة السلم الاجتماعي.

كما تطرق الجانبان إلى التعاون الثنائي في مجالات العلاقات المهنية، ومساهمة المرأة في الاقتصاد والتدريب المهني والطاقات المتجددة والبيئة والاستفادة من التجربة الألمانية في هذه المجالات.