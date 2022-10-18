شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نحرص على مواصلة التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين حرص الكويت على مواصلة التعاون الوثيق القائم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا سيما عبر الحوار الاستراتيجي بين الطرفين.



وقال السفير ناصر الهين - الاثنين عقب اجتماعه مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر التي تولت رئاسة اللجنة الشهر الجاري خلفا للرئيس السابق بيتر ماوررو، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية - إن القيادة في دولة الكويت وعلى رأسها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تولي القضايا الإنسانية أولوية واهتمامًا كبيرين.



وشدد على سعي الكويت لتعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر انطلاقًا من العلاقة التاريخية والتي كانت أبرز محطاتها المهمة ما قامت بها اللجنة الدولية من خلال رئاستها للجنة الثلاثية المعنية بمتابعة وإنهاء ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 وحتى الآن.



وأكد السفير الهين، اهتمام دولة الكويت بالتعاون مع مختلف المنظمات الإنسانية المتخصصة لإبراز دورها الإنساني المشهود له على المستوى الحكومي والشعبي، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الإنساني الذي يقوم به الصليب الأحمر الدولي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم بها المنظمات الإنسانية في خدمة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم لهم.



من جانبها، أشادت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور الكويت ومساعيها الإنسانية حول العالم ودعمها ومساندتها للشعوب المنكوبة والمتضررة وما تضفيه تلك الجهود عليها من مكانة مميزة ومشهودة على الصعيد الدولي كمركز عالمي للعمل الإنساني متطلعة للعمل المشترك مع دولة الكويت في هذا الإطار.