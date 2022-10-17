شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى: الحرب في أوكرانيا تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، إن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وإنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وفي هذا السياق أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف.

وشكر خلال الاتصال الرئيس الأوكراني لثقته في جهود دولة الإمارات وسيطاً في القضايا الإنسانية والأمن الغذائي وغيرها، مؤكداً استعداد الدولة لمواصلة الجهود ودعم المبادرات التي من شأنها تخفيف التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة.

كما تبادل والرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال الاتصال .. التهاني بمناسبة مرور 30 عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وأوكرانيا معربين عن تمنياتهما لعلاقات البلدين مواصلة التنمية والازدهار لما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما.