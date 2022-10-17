شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الأسير الفلسطيني: 5300 حالة اعتقال منذ مطلع 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت نحو 5300 حالة اعتقال مُنذ مطلع العام الجاري.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني - في بيان صحفي - أن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، مشيرا إلى أن أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في شهر أبريل الماضي بنحو 1228 حالة اعتقال.



وأضاف أن قوات الاحتلال تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة، لافتا إلى أن عمليات الاعتقال الإداري شكلت، من حيث المعطيات الراهنة، الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 800 معتقل.