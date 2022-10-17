شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط خلال لقاءه مع رئيس الجزائر: نتطلع إلى قمة عربية لـ"لم الشمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية؛ وذلك في اطار اجراء مشاورات سياسية استعدادا للقمة العربية المقرر عقدها مطلع الشهر القادم.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع بتقدير لرؤية الرئيس تبون حول الأوضاع العربية، ولما يمكن أن تمثله القمة المقبلة من نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء عن تطلع الرأي العام العربي لأن تكون قمة الجزائر هي بالفعل قمة للم الشمل العربي واعطاء زخم جديد للعمل العربي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية والأزمات الضاغطة التي تفرضها الأوضاع العالمية، والتي تحتم على الدول العربية مزيدا من التنسيق والتقارب، والتوصل الي آليات تتيح التعامل الناجع مع التحديات المستجدة على الصعيد الدولي.

وأعرب ابو الغيط عن شعوره بالارتياح لمدى جدية وكفاءة الترتيبات الجزائرية استعدادا للقمة العربية، مشيدا باشراف الرئيس تبون المباشر على الأمر.

وأوضح رشدي ان الأمين العام للجامعة حرص على تهنئة الرئيس كذلك بالمصالحة الفلسطينية التي نجحت الجزائر في احتضانها، آملا ان تلتزم مختلف الفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه وتنفذه.