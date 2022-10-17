شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا تهدد السلم والأمن بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية ينتهك سيادة بلاده ويخالف القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ويهدد السلم والأمن فى المنطقة، مطالبا الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها فى هذا الصدد وفقًا لميثاقها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين السوري، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون؛ لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الوضع في سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه.. قدم بيدرسون عرضا حول حيثيات الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى عدد من الدول، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول، والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.