شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: تخفيف الفقر من أولويات الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن برنامج حكومته وضع تخفيف الفقر في أولوياته.

وقال السوداني في تغريدة له عبر "تويتر"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، لا بدّ من لفت الانتباه إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق.

وأوضح أن برنامج حكومته قد وضع تخفيف الفقر في أولوياته، إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن للفئات الفقيرة.